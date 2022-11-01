Налоговая задолженность в Татарстане достигла отметки в 12,5 миллиарда рублей

Республика находится в условиях дефицитного бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным на 1 октября, налоговая задолженность жителей и предприятий Татарстана достигла отметки в 12,5 миллиарда рублей. Это на 4,6 миллиарда рублей больше, чем было годом ранее.

По словам главы республики Рустама Минниханова, органам нужно активизировать работу по взысканию долгов. Ведь регион и без того находится в условиях дефицитного бюджета.

Если говорить конкретно, то существенный рост долгов допущен предприятиями, курируемыми Министерством строительства региона (4 миллиарда рублей) . У предприятий по линии Министерства промышленности Татарстана долг составляет 2,7 миллиарда рублей, а по линии местного Минтранспорта - 850 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram