В 2023 году в Волжске обустроят пять детских площадок и продолжат «Стену Памяти»

На конкурсе Волжск представил 11 проектов, инициированных горожанами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Подведены итоги конкурсного отбора заявок на получение субсидий в рамках программы развития территорий в Марий Эл. Волжску одобрили шесть проектов: пять детских площадок и второй этап создания «Стены Памяти».

Преобразованию подлежать следующие детские площадки: «Радуга» у дома №7 по улице Гагарина, «Спортик» у домов №7 по улице Леваневского и №5 по улице Энгельса, «Лучик» у домов №№10/1, 10/2, 10/3 по улице 107 бригады, «Веселый островок» у домов №№, 6/1, 6а и 6б по улице Лесозаводская и «Дворик у озера» у дома №57 по улице 2-я Новая.

«Стена Памяти» - мемориальный комплекс со списком имен тех, кто сражался за страну во время Великой Отечественной войны. Он был создан в городе в 2019 году.

Отметим, что всего в конкурсе участвовало 129 проектов из республики. Отбор прошли 63 из них.

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