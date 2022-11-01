В Казани «Луидор» сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте

С места ДТП пешеход был госпитализирован. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Около 17:55 в понедельник, 31 октября, напротив дома №52 по улице Татарстан в Казани автомобиль «Луидор» сбил человека. По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что недалеко был пешеходный переход.

С места ДТП 55-летний пешеход был госпитализирован с травмами.

- За сутки в городе было зарегистрировано 170 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – два наезда на пешеходов, столкновение автотранспорта и падение пассажира. В результате четыре участника ДТП – два пешехода, водитель и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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