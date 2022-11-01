Казанский цирк собирается создать шоу с татарским колоритом

Со зрителями отныне пообещали здороваться в том числе и на татарском языке. Фото: kazan-circus.ru

Казанский цирк распланировал свою работу до января 2024 года. Среди прочего, там хотят создать шоу с татарским колоритом. Об этом журналистам заявила директор учреждения Эльмира Булатова.

Руководство цирка пообещало сделать так, чтобы со зрителями во время всех представлений здоровались в том числе и на татарском языке, чего до сих пор не было.

Булатова также отметила, что среди сегодняшних зрителей есть те, кто предпочитает цирк без животных. Переубеждать их никто не собирается. Более того, в цирке уже прошло несколько подходящих представлений, и они продолжат появляться в расписании.

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