ВТБ Лизинг получил премию LEADER LEASING AWARDS как лидер в работе с железнодорожным рынком

ВТБ Лизинг получил Хрустальную звезду лизинга в номинации «Лидер в работе с железнодорожным рынком» в рамках VI Евразийской премии LEADER LEASING AWARDS. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2021 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг в этом сегменте – самый большой на рынке. Церемония награждения проходила в рамках Генеральной ассамблеи «Лизинг-Евразия», организаторами премии выступили Подкомитет по лизингу Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, НП «Лизинговый союз» и журнал «Банковское дело».

За 2021 год ВТБ Лизинг передал операторам грузовые вагоны различных типов на сумму 69 млрд руб. с НДС, это на 33% больше, чем в 2020 году. Компания не только наращивала объемы поставок техники клиентам, но и активно развивала направление операционного ж/д лизинга - в 2021 году этот парк был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов.

На текущий момент ВТБ Лизинг занимает первое место среди российских лизингодателей по размеру железнодорожного парка в собственности. В портфеле компании порядка 130 тысяч вагонов, что составляет более 10% всего грузового парка на сети.

- Компетенции ВТБ Лизинг в сегменте железнодорожной техники традиционно сильны. Мы предлагаем максимально выгодные и удобные условия сделок, занимаем гибкую позицию, ориентируясь на потребности бизнеса. В этом году мы продолжили фокусироваться на развитии своего предложения для ж/д отрасли, адаптируя его к новым условиям, поддерживать наших клиентов и искать новые решения для удовлетворения их потребностей. Несмотря на всю сложность и непредсказуемость 2022 года, цели компании по новому бизнесу в этом сегменте уже выполнены. Мы ценим наших клиентов и благодарим их за то, что они выбирают нашу компанию в качестве основного финансового партнера, - отметила управляющий директор по лизингу подвижного состава ГК ВТБ Лизинг Оксана Ивановская.

Для справки, премия LEADER LEASING AWARDS проводится ежегодно и вручается лучшим компаниям лизинговой отрасли Евразии и России, которые предлагают рынку новые векторы развития и проекты и чья деятельность направлена на развитие экономики.