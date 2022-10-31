В Набережных Челнах 16-летнего парня осудили за распространение экстремистских материалов

Экстремистский контент парень разместил в соцсети. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В сентябре 2022 года 16-летний житель Набережных Челнов выложил у себя на странице в соцсети две электронные книги и рисунок, которые запрещено распространять на территории России. Контент был доступен неограниченному кругу пользователей, сообщает прокуратура Татарстана.

Подростку назначили административное наказание за распространение экстремистских материалов, обязав выплатить штраф в 5 тысяч рублей. Неправомерный контент со страницы в соцсети уже удалили.

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