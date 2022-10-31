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НовостиОбщество31 октября 2022 14:00

84% дорог Казани приведены в нормативное состояние

В 2022 году в рамках ремонта улично-дорожной сети было обновлено 57 объектов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» столице Татарстана выделили 25,6 миллиарда рублей.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» столице Татарстана выделили 25,6 миллиарда рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 31 октября в Казани в нормативном состоянии находятся 84% дорог. Об этом в ходе совещания в Исполкоме заявил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в текущем году в рамках ремонта улично-дорожной сети было обновлено 57 объектов. Кроме того, рабочие устроили сети наружного освещения на 120 участках и нанесли дорожную разметку на площади более 370 тысяч квадратных метров.

Отметим, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Казани было выделено 25,6 миллиарда рублей. Общая площадь ремонта и строительства дорог в текущем году составила около двух миллионов квадратных метров.

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