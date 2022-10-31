В 2022 году в Казани по программе «Наш двор» благоустроили 466 дворов

За три года реализации программы «Наш двор» в столице Татарстана благоустроили территории 1356 домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рамках президентской программы «Наш двор» в 2022 году в Казани благоустроили 566 придомовых территорий. Там отремонтировали более 530 тысяч квадратных метров дорог, установили 2,9 тысячи светодиодных светильников с опорами и две тысячи малых архитектурных форм. Кроме того, там появились пять тысяч парковочных мест

Улучшения затронули порядка 100 тысяч местных жителей, заявил в ходе совещания замруководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

- Для нас это куда более объемная работа, нежели просто заменить асфальт, поменять МАФы, скамейки, поставить освещение. И начинается эта работа всегда эмоционально непросто – мы обсуждаем и стараемся в диалоге учесть интересы и молодежи, и старшего поколения, и семейных пар с детьми, - отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие дорожных сетей и благоустройство дворов в Казани в текущем году потратили 25,6 миллиарда рублей.

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