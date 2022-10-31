Академия наук Татарстана разработала не имеющие аналогов тяжелые беспилотники

Среди других их разработок БПЛА «Летяга» и «Кузнечик». Фото: antat.ru

Академия наук Татарстана разработала и подготовила к производству тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) полностью отечественной конструкции и не имеющие аналогов в мире. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил замруководителя Центра циркулярной экономики республики Василий Шестюк.

По его словам, среди основных моделей можно выделить беспилотник «Барс» с повышенными скоростными характеристиками. В зависимости от комплектации грузоподъемность техники может составлять до тонны. Также есть беспилотник «Летяга» для многоразовой доставки грузов массой 3,5 килограмма и беспилотник «Кузнечик» схожий по характеристикам с «Барсом».

Отметим, что производство БПЛА в Татарстане осуществляется на площадке 2,9 гектара. В дальнейшем там планируется выпускать до 300 аппаратов в год. Инвестиции в начальный этап составили 1,4 миллиарда рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram