Православные жители Елабуги заявили о недопустимости празднования Хэллоуина

В письме отмечено, что облекаясь в демоноподобные образы, дети приобщаются к темному, злому образу бытия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Православные жители Елабуги обратились с письмом о недопустимости празднования Хэллоуина в Отдел образования и культуры города. Его от лица прихожан написал настоятель Спасского собора иеромонах Кирилл.

В обращении говорится, что празднование кельтского праздника в школах и культурных учреждениях имеет негативные последствия для учебы детей по причине его религиозно-демонического подтекста. Облекаясь в демоноподобные образы, дети приобщаются к темному, злому образу бытия, считают горожане.

Администрация Елабуги, в свою очередь, утверждает, что проведение подобных мероприятий и не планировалось.

Напомним, ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец также выступила против празднования Хэллоуина. Она считает, что этот праздник является квази-религиозным мероприятием, которое нужно запретить.

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