Житель Чувашии, подозреваемый в истязании жены и пасынка, отправлен в СИЗО

Причиной агрессии могли стать неприязненные отношения мужчины к близким. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель чувашского поселка Ибреси подозревается в истязании супруги и 14-летнего пасынка. По версии следствия, он избивал их руками и ногами в октябре. Все закончилось только тогда, когда жена не обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали мужчину, после чего он был заключен под стражу.

Утверждается, что причиной агрессии со стороны подозреваемого были неприязненные отношения к супруге и ее сыну.

- Проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по республике.

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