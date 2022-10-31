Из Нижнекамска в Казань отправилась шестая группа мобилизованных мужчин

Автобусы с резервистами горожане провожали аплодисментами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 31 октября, из Нижнекамска в Казань отправилась шестая группа мобилизованных горожан. Поддержать их пришли родные, а также десятки неравнодушных земляков. Все они провожали автобусы с резервистами аплодисментами.

В столице Татарстана бойцы будут проходить подготовку, после чего их отправят на службу.

Напомним, ранее сообщалось, что Татарстан выполнил задание по частичной мобилизации населения.

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