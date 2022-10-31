Природоохранная прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Бугульме

Площадь свалки - более 1000 квадратных метров. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Незаконная свалка строительных отходов площадью более тысячи квадратных метров была выявлена в Бугульме еще в июне. Однако местные власти до сих пор не приняли никаких мер, чтобы очистить территорию.

В связи с этим татарстанская природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома города представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия местных властей незаконным. Суд удовлетворил требования.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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Одна из заявок им была оставлена еще в 2018 году, но также осталась без ответа (подробности)

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