40% преступлений, выявленных в Казани с начала года, совершены в IT-сфере

Под киберпреступлениями имеются в виду мошенничества с задействованием интернета и средств связи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года в Казани зафиксировали 17,5 тысячи преступлений. Порядка 40% из них были совершены в IT-сфере. Чаще всего злоумышленники совершали кражи с банковских карт и мошенничества при помощи средств связи и Интернета, сообщили в УМВД по городу.

Что касается раскрываемости подобных киберпреступлений, то, по сравнению аналогичным периодом 2021 года, этот показатель вырос на 37%. Работа над этим ведется правоохранителями совместно с банками, представителями сотовых компаний и интернет-провайдеров.

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