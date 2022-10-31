В Казани задержали москвича, который покрасил свою иномарку под пожарный автомобиль

В отношении мужчины составлены восемь административных материалов. Фото: МВД по РТ

На улице Хади Такташа в Казани задержали 38-летнего жителя Москвы, который ездил по городу на автомобиле Mercedes, покрашенном под пожарную машину. Более того, водитель незаконно установил на крыше специальные световые сигналы.

В отношении мужчины составлены восемь административных материалов. Он должен будет ответить за установку специальных световых сигналов, за незаконное нанесение на авто специальных цветографических схем, за управление авто с незаконно установленными спецсигналами, за использовании при движении авто устройств для подачи спецсигналов, за управление авто, на которое незаконно нанесены специальные цветографические схемы, и за остановку авто далее первого ряда от края проезжей части.

- Устройство для подачи специальных световых сигналов изъято, - говорят в пресс-службе МВД по Татарстану.

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