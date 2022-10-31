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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:32

Сработавший пожарный извещатель спас жизнь 83-летней жительнице Бугульминского района

Ее дом загорелся рано утром, но она успела вовремя выйти на улицу и не пострадала
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
ЧП произошло на улице Заречная в селе Забугоровка.

ЧП произошло на улице Заречная в селе Забугоровка.

Фото: МЧС Татарстана

Рано утром в воскресенье, 30 октября, в экстренные службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Заречная в селе Забугоровка Бугульминского района. К счастью, пожарный извещатель разбудил 83-летнюю хозяйку и она успела вовремя выйти на улицу.

Пенсионерка встретила пожарных и сказала, что в доме кроме нее никого не было. Тогда те приступили к тушению огня, который распространился по площади порядка 48 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

- В 2019 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями, установленными по программе главы Татарстана. Замена элементов питания проводилась в 2022 году, поэтому датчики были в рабочем состоянии и моментально сработали при задымлении жилого помещения, - говорят в МЧС Татарстана.

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