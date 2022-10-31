Ушли в отставку два председателя районных судов Татарстана

Кроме того, прекращены полномочия трех судей из Казани.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Квалификационной коллегией судей Татарстана прекращены полномочия двух председателей районных судов и трех судей Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте ККС республики.
Так, было принято решение о прекращении полномочий председателя Алексеевского райсуда Ашрафа Нурмухаметова и председателя Новошешминского райсуда Равиля Закирова. Причиной в обоих случаях стало собственное желание судей.
Кроме того, коллегия прекратила полномочия представителя Советского районного суда Казани Дарии Губаевой, судьи Московского районного суда города Нурии Залялиевой и судьи Приволжского районного суда Айдара Хуснутдинова.
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