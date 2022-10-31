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НовостиОбщество31 октября 2022 11:25

Ушли в отставку два председателя районных судов Татарстана

Они сделали это по собственному желанию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Кроме того, прекращены полномочия трех судей из Казани.

Кроме того, прекращены полномочия трех судей из Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квалификационной коллегией судей Татарстана прекращены полномочия двух председателей районных судов и трех судей Казани. Соответствующая информация опубликована на сайте ККС республики.

Так, было принято решение о прекращении полномочий председателя Алексеевского райсуда Ашрафа Нурмухаметова и председателя Новошешминского райсуда Равиля Закирова. Причиной в обоих случаях стало собственное желание судей.

Кроме того, коллегия прекратила полномочия представителя Советского районного суда Казани Дарии Губаевой, судьи Московского районного суда города Нурии Залялиевой и судьи Приволжского районного суда Айдара Хуснутдинова.

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