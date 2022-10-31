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НовостиОбщество31 октября 2022 10:07

Прокуратура требует наказать чиновников из Заинска, не рассматривавших обращения граждан

Одна из заявок им была оставлена еще в 2018 году, но также осталась без ответа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

Акт реагирования находится на стадии рассмотрения.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Житель Заинска еще в 2018 году оставил на портале «Народном контроле» заявку об устройстве дорожного полотна на улице Тружеников, но ответа на нее так и не получил. Другой горожанин сообщил о необходимости установки пандуса у гостиницы на проспекте Победы в декабре 2021 года, но также был проигнорирован местными властями.

Когда об этом узнали в городской прокуратуре, в адрес руководителя районного Исполкома был внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.

- Акт реагирования находится на стадии рассмотрения, - говорят в надзорном ведомстве.

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