Татарстанцы будут отдыхать на ноябрьские праздники 4, 5 и 6 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнекамске 2 ноября пройдет фестиваль «Дружба народов на все времена - 2022», приуроченный ко Дню народного единства. В программе ожидаются мастер-классы, игры, выставка, показ национальных костюмов и концерт, сообщает пресс-служба главы района.

Программа фестиваля «Дружба народов на все времена - 2022»

На протяжении всего фестиваля будет работать выставка декоративно-прикладного искусства «Мы вместе!»

С 11.00 до 12.00 пройдут мастер-классы по плетению корзин из трубочек, вышиванию лентами и изготовлению цветка «Италмас».

С 12.30 до 13.30 можно принять участие в игре «Uen Fest», а также посмотреть на презентацию национальных костюмов.

В 15.00 жителей Нижнекамска приглашают на концерт, посвященный Дню народного единства.

Праздник пройдет в Доме дружбы народов, по адресу: улица Химиков, 74Б. Начало в 11:00. Вход свободный.

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