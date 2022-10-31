В казанском торговом центре «Кольцо» закроют последний в городе «Эдельвейс»

На месте "Эдельвейса" появится супермаркет голландского бренда Eurospar. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В декабре закроют последний в Казани магазин розничной сети "Эдельвейс", который находится в торговом центре "Кольцо". На его месте появится федеральный Eurospar.

Новый супермаркет подписал с торговым центром долгосрочный договор аренды. Объект расположится на площади около трех тысяч квадратных метров. В данное время там уже приступили к работам по ремонту.

Отметим, Eurospar - супермаркет голландского бренда. Точка в «Кольце» станет пятой в столице Татарстана. Первая была открыта в 2014 году.

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