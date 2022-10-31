В Набережных Челнах представили нового директора медколледжа Ирину Нургатину

Ранее Ирина Нургатина работала заместителем директора по воспитательной и социальной работе в Набережночелнинском институте КФУ. Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах в ходе аппаратного совещания мэр города Наиль Магдеев представил нового руководителя медицинского колледжа Ирину Нургатину, сообщает пресс-служба администрации города.

Этот выбор был сделан благодаря ее профессиональному и управленческому опыту, активному участию в общественных работах. Мэр города пожелал ей успехов в новой должности и успешной подготовки медицинских кадров.

Отметим, ранее Нургатина работала заместителем директора по воспитательной и социальной работе в Набережночелнинском институте КФУ. А экс-директор медколледжа Светлана Вахитова была задержана по подозрению в получении взяток в крупном размере и в превышении должностных полномочий. Это расследование все еще продолжается.

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