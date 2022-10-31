В Татарстане за взятку арестовали военкома Арского и Атнинского районов

Мужчина пытался оспорить в Верховном суде Татарстана свой арест, но безуспешно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дела минувших дней, а именно 2016 года стали причиной возбуждения уголовного дела о получении взятки. Главным, а, возможно, еще и не единственным, его фигурантом стал военком Арского и Атнинского районов. Его арестовали и на время следствия поместили в камеру СИЗО. На днях военком попытался оспорить свой арест в Верховном суде Татарстана, но безуспешно.

Так, за что же его поместили под стражу? Как полагает следствие, в том самом 2016 году военком получил от местного жителя 130 тысяч рублей, а взамен незаконно выдал ему военный билет.

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