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НовостиОбщество31 октября 2022 6:30

Татарстан выполнил задание по частичной мобилизации населения

Об этом официально заявил глава республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Часть резервистов уже направлена на места службы.

Часть резервистов уже направлена на места службы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 31 октября, на совещании в Доме правительства Татарстана глава республики Рустам Минниханов заявил, что регион выполнил задание по частичной мобилизации населения.

Часть резервистов уже направлена на места службы, а часть продолжает проходить подготовку в Казани.

- Сегодня одна из основных задач — это забота о семьях военнослужащих и граждан, призванных по частичной мобилизации. Особое внимание прошу обратить на семьи погибших военнослужащих. Постановлением Правительства республики предусмотрен целый ряд мер поддержки. Важно проконтролировать, чтобы принятые решения были реализованы в полном объеме, — заявил Минниханов в своей речи.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, какие дополнительные меры поддержки семей мобилизованных введены в Татарстане.

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