Татарстан выполнил задание по частичной мобилизации населения

Часть резервистов уже направлена на места службы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В понедельник, 31 октября, на совещании в Доме правительства Татарстана глава республики Рустам Минниханов заявил, что регион выполнил задание по частичной мобилизации населения.

Часть резервистов уже направлена на места службы, а часть продолжает проходить подготовку в Казани.

- Сегодня одна из основных задач — это забота о семьях военнослужащих и граждан, призванных по частичной мобилизации. Особое внимание прошу обратить на семьи погибших военнослужащих. Постановлением Правительства республики предусмотрен целый ряд мер поддержки. Важно проконтролировать, чтобы принятые решения были реализованы в полном объеме, — заявил Минниханов в своей речи.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, какие дополнительные меры поддержки семей мобилизованных введены в Татарстане.

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