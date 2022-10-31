В Казани «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

"Ак Барс" занимает шестое место с 24 очками в Восточной конференции КХЛ. Фото: ak-bars.ru

В Казани 30 октября "Ак Барс" одержал победу над "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра закончилась со счетом 5:2.

В первом периоде счет открыл нижнекамский защитник Евгений Кашников. После счет удвоил нападающий Энтони Камара. На 12-й минуте шайбу забил защитник "барсов" Кирилл Адамчук. Затем казанский защитник Никита Евсеев сравнял счет. Во втором периоде гол забил защитник хозяев льда Вячеслав Войнов. Следом шайбы в ворота гостей забросили Никита Евсеев и Илья Сафонов.

- Понравилась игра в атаке – как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая, отметил главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок.

На данный момент "Ак Барс" занимает шестое место с 24 очками в Восточной конференции КХЛ. "Нефтехимик" же находится на 10 строчке с 19 очками.

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