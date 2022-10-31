В Чувашии мужчина без прав за рулем иномарки попал под колеса грузовика

ДТП произошло у деревни Синьял Котяки в Цивильском районе. Фото: ГИБДД Чувашии

Ночью на понедельник, 31 октября, на трассе у деревни Синьял Котяки в Цивильском районе столкнулись компакт-кар Ford Focus и грузовой Mercedes. По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки выехал на встречку, где и произошло ДТП.

В результате аварии серьезно пострадал как сам водитель Ford, так и его пассажирка. Оба они были доставлены в больницу.

Как оказалось, у мужчины, который управлял легковушкой, не был водительского удостоверения. Кроме того, в январе на него был составлен протокол за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, сообщают в ГИБДД Чувашии.

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: ГИБДД Чувашии

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