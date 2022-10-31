В начале недели в Татарстане ожидается мокрый снег и морозы до -4 градусов

Из-за перепадов температур на части дорог образуется гололедица. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По прогнозам синоптиков, наступившая рабочая неделя в Татарстане будет облачной, с осадками и минусовой температурой. Так, днем в понедельник, 31 октября, ожидаются дождь и мокрый снег, а также от 0 до +5 градусов.

Ночью на 1 ноября также возможны осадки, в том числе в виде мокрого снега, а также ветер порывами до 15 м/с. Столбики термометров в это время будут показывать от +1 до -4 градусов, а днем - от +4 до -1. На дорогах местами будет гололедица.

В среду, 2 числа, в отдельных районах республики возможна кратковременная метель. Ветер будет умеренным. Ночью прогнозируется от +1 до -4, днем - от +4 до -1 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

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