В центре Казани будут поэтапно перекрывать движение на пяти улицах

Перекрывать проезд начнут с 1 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно постановлению Исполкома Казани, из-за строительства кабельной канализации в городе поэтапно будут ограничивать движение транспорта на пяти улицах. Перекрытие дорог будет происходить следующим образом:

с 1 ноября по 3 декабря перекроют проезд возле дома №2 по улице Спартаковская;

с 4 ноября по 10 ноября перекроют проезд в районе дома №2 по улице Хади Такташа;

с 11 по 14 ноября перекроют проезд у дома №86 по улице Островского;

с 15 по 19 ноября перекроют проезд на пересечение улиц Ульянова-Ленина и Петербургская, около дома №50 к.5;

с 20 по 2 декабря перекроют проезд в районе домов №№№50 к.24, 50 к.6, 52а и 52б по улице Петербургская.

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