Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 5:44

В Казани и Альметьевске решили создать умные спортплощадки за 42,5 миллиона рублей

Деньги на это будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Современное оборудование появится на территориях спортивных учебных учреждений.

Современное оборудование появится на территориях спортивных учебных учреждений.

Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Татарстана решили потратить более 42,5 миллиона рублей на создание умных спортивных площадок в Казани и Альметьевске. Такой тендер ГИСУ республики опубликовало на сайте госзакупок.

Согласно техазаданию, соответствующее оборудование появится на территории Альметьевского колледжа физической культуры, а также у Казанского училища олимпийского резерва. Подрядчик должен будет уложить там искусственное покрытие для футбольного поля и рулонное покрытие для беговых дорожек, а также установить сборно-разборную трибуну, комплект для воркаута, уличный силовой тренажер для жима ногами и тренажер для тренировки мышц груди.

Исполнитель тендера будет определен 9 ноября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram