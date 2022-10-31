В Казани и Альметьевске решили создать умные спортплощадки за 42,5 миллиона рублей

Современное оборудование появится на территориях спортивных учебных учреждений. Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Татарстана решили потратить более 42,5 миллиона рублей на создание умных спортивных площадок в Казани и Альметьевске. Такой тендер ГИСУ республики опубликовало на сайте госзакупок.

Согласно техазаданию, соответствующее оборудование появится на территории Альметьевского колледжа физической культуры, а также у Казанского училища олимпийского резерва. Подрядчик должен будет уложить там искусственное покрытие для футбольного поля и рулонное покрытие для беговых дорожек, а также установить сборно-разборную трибуну, комплект для воркаута, уличный силовой тренажер для жима ногами и тренажер для тренировки мышц груди.

Исполнитель тендера будет определен 9 ноября.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram