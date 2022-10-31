Умер Ревель Федоров, известный художник из Чувашии

Причины смерти не уточняются. Фото: telegram-канал главы Чувашии Олега Николаева

В воскресенье, 30 октября, стало известно о смерти народного художника РСФСР, Почетного гражданина Чувашии Ревеля Федорова. Ему было 92 года.

Работы Федорова хранятся не только в музеях России, но и в музеях Европы и Америки. В них художник опирался на народное искусство и традиции изобразительного искусства чувашских мастеров.

- Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя навсегда вписано в историю республики, - написал в своем telegram-канале глава региона Олег Николаев.

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