В Марий Эл заключенные сшили национальные костюмы ко Дню народного единства

Со своей работой они хотят принять участие в Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Радуга над Кокшагой». Фото: УФСИН по Марий Эл

Заключенные колонии-поселения №7, что в марийском поселке Светлый, сшили национальные костюмы ко Дню народного единства. Созданием нарядов занимались участки местного театра моды «Хитон». Они назвали свою коллекцию «Пеледышан полдыш». На русский это можно перевести как «Пуговицы из цветов».

«Хитон» планирует принять участие в Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Радуга над Кокшагой». Мероприятие организует Марийский государственный университет, сообщают в УФСИН по республике.

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