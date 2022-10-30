Пропавшую в лесу жительницу Высокогорского района нашли погибшей

Поисками женщины занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Высокогорском районе Татарстана завершились поиски 54-летней Розалии Газизовой из деревни Наратлык. Женщина ушла из дома в лес в субботу, 29 октября, и пропала. Спустя сутки ее нашли погибшей, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Что именно случилось с женщиной, не уточняется.

Поисками женщина занимались правоохранители, волонтеры и просто неравнодушные местные жители.

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