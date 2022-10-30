8 ноября музеи и выставочные залы Казанского Кремля будут работать бесплатно

Важно отметить, что вход в центр «Эрмитаж-Казань» будет производится по сеансам. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Музеи и выставочные залы Казанского Кремля продолжают работать бесплатно каждый первый вторник месяца. В ноябре этот день выпадает на 8 ноября.

В порядке живой очереди посетителей будут принимать в Музее истории государственности татарского народа и Татарстана, Музее естественной истории республики и Выставочном зале «Манеж». Вход в центр «Эрмитаж-Казань» будет производится по сеансам, говорят в мэрии города.

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