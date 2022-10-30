Из Набережных Челнов участникам спецоперации отправили шесть грузовиков с шефской помощью

Машины выехали из города 30 октября. Фото: telegram-канал Наиля Магдеева

В воскресенье, 30 октября, из Набережных Челнов участникам спецоперации на Украине отправили шесть грузовиков с шефской помощью. В них - предметы первой необходимости и продукты. Всего более 100 тонн груза на общую сумму порядка 11 миллионов рублей, заявил мэр города Наиль Магдеев.

Удалось собрать более 100 тонн груза. Фото: telegram-канал Наиля Магдеева

По словам градоначальника, груз был сформирован за счет средств Фонда поддержки мобилизованных и Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Логистика и автоперевозки Татарстана», при поддержке учреждений татарстанского автограда.

Магдеев поблагодарил всех неравнодушных горожан, которые поддерживают военнослужащих.

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