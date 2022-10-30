Жительница Высокогорского района Татарстана ушла в лес и пропала

Поисками женщины занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

В Высокогорском районе начались активные поиски 54-летней Розалии Газизовой из деревни Наратлык. Женщина ушла из дома в лес в субботу, 29 октября, но обратно не вернулась до сих пор, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Розалия ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение и темные волосы. На момент пропажи она была одета в черную куртку, темные брюки, черные резиновые сапоги и темную шапку. С собой у женщины был черные пакет.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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