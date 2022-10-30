В Набережных Челнах «КАМАЗ» и «Уфа» сыграли вничью

Счет был открыт на 38-й минуте игры, и первый тайм хозяева поля закончили с преимуществом. Фото: ФК «КАМАЗ»

В субботу, 29 октября, на поле в Набережных Челнах встретились футбольные команды «КАМАЗ» и «Уфа». Матч 16-го тура первенства Первой лиги закончился ничьей со счетом 2:2.

Счет был открыт на 38-й минуте игры. «КАМАЗ» забил сразу два мяча и закончил первый тайм с преимуществом. Однако вторая половина встречи была сыграна в пользу гостей. «Уфа» отыгралась и сравняла счет буквально на последней минуте матча.

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