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НовостиЗдоровье30 октября 2022 9:01

За сутки COVID-19 в Татарстане выявили еще у 141 человека

Госпитализация потребовалась 16 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни по-прежнему составляет 3,9%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 141 новый случай COVID-19, госпитализировали 16 зараженных и выписали 197 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 30 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 187 325 человек, 183 960 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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