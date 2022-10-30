В Брянской области открыли мемориал в память об уроженце Марий Эл Дамире Шаймарданове

В Брянской области молодой человек начал свой армейский путь. Фото: telegram-канала главы Марий Эл Юрия Зайцева

На территории воинской части в Брянской области открыли мемориал в память о Герое России старшем лейтенанте Дамире Шаймарданове. Он был командиром танковой роты и погиб в ходе спецоперации на Украине.

Дамир Шаймарданов родился и выучился в Йошкар-Оле, после чего отправился в Брянскую область, где начал свой армейский путь.

- Он погиб, защищая мирных жителей и нашу Родину! Вечная память, - написал в своем telegram-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев.

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