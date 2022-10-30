В скором времени бойцы прибудут в места постоянной дислокации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 30 октября, из Казани на службу отправилась еще одна группа мобилизованных резервистов. Военнослужащие прошли подготовку и готовы прибыть в места постоянной дислокации.

Напомним, последняя группа мобилизованных была отправлена на юг России 26 октября. Первая группа - 23 числа. Они уже проходят слаживание с резервистами из других регионов страны.

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