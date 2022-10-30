Житель Чебоксар открыл стрельбу в ночном клубе

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью на субботу, 29 октября, в ночном клубе по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах раздался звук выстрела. На место оперативно прибыли правоохранители.

Как оказалось, выстрел совершил один из посетителей заведения. Мужчина мешал остальным, из-за чего охрана попросила его уйти. В этот-то момент он и достал из куртки охолощенный револьвер и один раз выстрелил вверх.

При виде полицейских дебошир попытался скрыться, но был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщают в МВД по Чувашии.

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