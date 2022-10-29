Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье29 октября 2022 14:38

В Татарстане за сутки выявили 141 новых случая коронавируса

Вместе с тем были выписаны 212 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 141 новых случая COVID-19, госпитализировали 44 зараженных и выписали 212 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 29 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 187 184 татарстанцев, 183 763 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram