В Татарстане за сутки выявили 141 новых случая коронавируса

Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 141 новых случая COVID-19, госпитализировали 44 зараженных и выписали 212 переболевших вирусом человек. Такие цифры в субботу, 29 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился уже у 187 184 татарстанцев, 183 763 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять всего 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram