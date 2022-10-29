В Менделеевске планируют построить картинговую трассу

Новая трасса позволит принимать республиканские и федеральные соревнования. Фото: Радмир Беляев

В Менделеевсе планируют построить картинговую трассу для детей в районе нового футбольного стадиона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

Данную инициативу проявила команда "КАМАЗ-мастер". В городе уже есть картинг-клуб, но нет соответствующей инфраструктуры. Новая трасса позволит принимать республиканские и федеральные соревнования.

Так, 28 октября рабочая группа осмотрела земельный участок для строительства картинговой трассы. Теперь предстоит подготовить концепцию развития и техзадание будущего объекта. При этом уже проработан алгоритм по поиску источника финансирования.

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