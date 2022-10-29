В Татарстане предложили запретить подросткам делать тату без согласия родителей

Помимо этого, в перечень медицинских услуг планируют ввести позицию удаления тату. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане предложили установить ответственность для тату-салонов и тату-мастеров за нанесение татуировки несовершеннолетним без согласия родителей. Соответствующее решение о включения этого пункта в кодекс об административных правонарушениях обсуждался на девятом заседании Молодежного парламента при Госсовете республики.

По словам депутатов, эту ответственность необходимо ввести по причине вреда татуировки, особенно в подростковом возрасте. Помимо этого, в перечень медицинских услуг планируют ввести позицию удаления тату. Это повысит ответственность для мастеров и студий, а также защитит интересы несовершеннолетних.

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