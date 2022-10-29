Сгоревший на въезде в Казань автобус в 2022 году подлежал замене

Ассоциация АТП Татарстана уже обращалась с просьбой о финансовой помощи к руководству. Фото: скриншот

В Ассоциации АТП Татарстана сообщили, что во время инцидента автобус был не на маршруте, а возвращался в Казань со спецзаказа. А сам транспорт в 2022 году подлежал замене.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению требований законодательства об организации и обеспечении безопасности пассажирских перевозок, - сообщает Прокуратура Татарстана.

Отметим, данный автобус 2012 года, имел пробег более 800 тысяч километров. Ассоциация уже обращалась с просьбой о финансовой помощи к руководству. Однако они не смогли попасть ни в одну федеральную программу поддержки по обновлению состава.

Кроме того, в Казани в замене нуждаются около 250 автобусов. Стоимость одного транспорта оценивается в 16 миллионов рублей.

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