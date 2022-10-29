В Казани во время пожара из окна второго этажа спасли двух мужчин

К 18:49 открытое горение было ликвидировано. Фото: МЧС Татарстана

Около 18:22 в пятницу, 28 октября, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Повстанческая. Загорелся второй этаж дома №10. Огонь распространился по площади в 10 квадратных метров.

Пожарные спасли двух жильцов дома из окна второго этажа, установив к нему специальную лестницу. К 18:49 открытое горение было ликвидировано. Причины случившегося устанавливаются, сообщает МЧС Татарстана.

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