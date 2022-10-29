В Казани День народного единства состоится в мужском монастыре

Главное торжество состоится в Казанском Богородицком мужском монастыре и на месте явления чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в пятницу, 4 ноября, пройдет празднование Дня народного единство. Его организуют вместе с праздником Казанской иконы Божией Матери. Благодаря этому в храмах и монастырях организуют праздничные богослужения, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Главное торжество состоится в Казанском Богородицком мужском монастыре и на месте явления чудотворного Казанского образа Пресвятой Богородицы. Также оно пройдет в Казанском кафедральном соборе, где богослужение проведет митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Начало Божественной литургии в 9:00.

Отметим, в столице Татарстана 4 ноября в 7:30 начнется крестный ход от Благовещенского собора до места явление святыни. Мероприятие пройдет с Казанским образом Царицы Небесной.

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