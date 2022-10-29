Школа №65 Казани стала лучшей в России по созданию специальных условий для детей с ОВЗ

В финале конкурса "Лучшая инклюзивная школа России" боролись 60 учреждений из 41 региона страны. Фото: Управление образования Казани

Казанская школа №65 стала лучшей в стране по созданию специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение участвовала в конкурсе "Лучшая инклюзивная школа России", сообщает Управление образования города.

Кроме того, в конкурсе принял участие и детский сад №63 Вахитовского района. Он также стал лауреатом в номинации "Лучший инклюзивный детский сад".

Отметим, в финале боролись 60 учреждений из 41 региона страны. Награждение победителей состоялось 28 октября в Общественной палате России.

Напомним, для участия в конкурсе было заявлено 226 организаций из 62 регионов страны. Жюри оценивало кейсы инклюзивных практик и педагогические технологии учреждений.

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