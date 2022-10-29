В Татарстане на реализацию нацпроекта "Демография" направят 6,5 миллиарда рублей

Основной задачей нацпроекта "Демография" является улучшение благосостояния семей с детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в Татарстане на реализацию национального проекта "Демография" предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Из них 6,2 миллиарда рублей направлено на поддержку семей с детьми.

Так, федеральная мера господдержки семей с детьми предполагает маткапитал, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, бесплатную процедуру ЭКО. А в республиканскую входят компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах, выплаты при рождении детей, единовременное вознаграждения для семей, награждённых медалью "Ана даны - Материнская слава" и орденом "Родительская слава".

В Минэкономики Татарстана отметили, что в республике с 2019 по 2022 год благодаря данному финансированию было построено 58 детсадов, в которых создано 11 990 мест. В 2022 году по нацпроекту начали строительство детского сада в Ново-Савиновском районе на 220 мест.

Отметим, основными задачами "Демографии" являются улучшение благосостояния семей, увеличение рождаемости, снижение смертности населения и увеличение активного долголетия.

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