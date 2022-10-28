Перед матчем с «Нефтехимиком» Радулова вывели из основного состава «Ак Барса»

Нападающий не примет участие в воскресной игре. Фото: ak-bars.ru

В эту пятницу, 28 октября, во время открытой тренировки «Ак Барса» в Казани главный тренер команды Олег Знарок сообщил журналистам, что звезда НХЛ, некогда игравшая за «Даллас», Александр Радулов не выйдет на лед в игре с татарстанским «Нефтихимиком».

По словам наставника «барсов», Радулов был выведен из играющего состава и на это есть причины, и вообще неприкасаемых в команде больше нет.

Напомним, что нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» в июле этого года. На данный момент он является самым высокооплачиваемым игроком казанского клуба. За сезон без учета бонусов за голы и победы ему прочат 80 миллионов рублей.

Но он, по словам главного тренера, не примет участие во встрече с «Нефтихимиком». Матч в рамках чемпионата КХЛ пройдет 30 октября в Казани. Начало игры в 17.00.

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