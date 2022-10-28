Во время проверки экологи Татарстана выявили три случая захламления контейнерных площадок

По всем нарушениям составлены акты обследования. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудники Министерства экологии Татарстана совместно с Росприроднадзором республики продолжают следить за контейнерными площадками в Казани и соседних районах. Во время очередной проверки, выявили три случая захламления баков.

Груды мусора обнаружили на улицах Динмухаметова и Нагорная в Советском и Кировском районах Казани соответственно. Еще одну свалку отходов площадью порядка 184 квадратных метра обнаружили в Пестречинском районе.

По данным фактам составили акты обследования. Материалы переданы в Росприроднадзор региона для принятия административных мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Нижнекамском районе ликвидировали свалку площадью более тысячи «квадратов»

Мусор складировали рядом с деревней Верхний Ключ (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram