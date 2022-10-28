Во время проверки экологи Татарстана выявили три случая захламления контейнерных площадок

По всем нарушениям составлены акты обследования.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сотрудники Министерства экологии Татарстана совместно с Росприроднадзором республики продолжают следить за контейнерными площадками в Казани и соседних районах. Во время очередной проверки, выявили три случая захламления баков.
Груды мусора обнаружили на улицах Динмухаметова и Нагорная в Советском и Кировском районах Казани соответственно. Еще одну свалку отходов площадью порядка 184 квадратных метра обнаружили в Пестречинском районе.
По данным фактам составили акты обследования. Материалы переданы в Росприроднадзор региона для принятия административных мер.
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