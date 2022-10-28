Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с главой Департамента по правам человека МИД России

Встреча состоялась в Казани. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В пятницу, 28 октября, госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с директором Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринатом Аляутдиновым. Последний прибыл в Казань для выступления перед участниками гала-концерта Международного фестиваля тюркской эстрады «Восточный базар».

Шаймиев представил Аляутдинову экспозицию о деятельности Республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, после чего они обсудили ряд вопросов по сотрудничеству в сфере культуры, образования и исторического наследия.

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